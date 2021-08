Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé affiche une position claire en coulisses !

Publié le 25 août 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid est passé à l’attaque dans l’optique de le recruter, Kylian Mbappé serait de son côté très calme face à toute l’agitation au sujet de son avenir.

Le Real Madrid travaille depuis des mois sur le dossier Kylian Mbappé. L’international français est en effet la grande priorité des Merengue en matière de recrutement, ceux-ci voulant faire de lui la tête de gondole de leur projet pour les prochaines années. Et après plusieurs mois de flou et d’informations contraires, le club de la capitale a enfin décidé de passer à l’action ! En effet, la Casa Blanca a formulé une première offre au PSG chiffrée à 160 M€ afin de s’attacher les services du joueur dont le contrat à Paris expirera le 30 juin 2022 et qu’il ne souhaite pas prolonger. Cette première offensive a certes été repoussée, mais son montant élevé a le mérite de matérialiser la ferme intention du Real Madrid de recruter le jeune prodige tricolore. Et si toute la question est maintenant de savoir si le club madrilène reviendra bien à la charge et si le PSG ouvrira la porte, Kylian Mbappé demeurerait imperturbable pour l’instant.

Kylian Mbappé n’ira pas au clash et laisse le PSG gérer la situation