Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme indication sur les plans d’Al-Khelaïfi avec Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le la première offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé n’a pas été fructueuse, le PSH n’aurait en réalité pas pris la peine d’y répondre.

Le Real Madrid a décidé d’accélérer dans le dossier Kylian Mbappé au cours des dernières heures. En effet, comme cela a été annoncé et confirmé partout dans la presse, les Merengue ont formulé une proposition à hauteur de 160 M€ au PSG pour s’attacher les services du Français dont le contrat expire dans moins d’un an. Seulement voilà, cette première approche du club madrilène n’a pas eu l’effet escompté dans la mesure où Paris aurait repoussé cette offre. Et pas de n’importe quelle manière…

L’offre a été rejetée sans qu’il y ait la moindre réponse