Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Hugo Lloris fait le point sur son avenir !

Publié le 25 août 2021 à 11h40 par La rédaction

En fin de contrat dans une saison, Hugo Lloris n’a toujours pas prolongé avec Tottenham. Malgré tout, le capitaine des Bleus continue de s’investir pleinement pour le club dans lequel il évolue depuis neuf ans.