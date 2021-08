Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une deuxième offre pour Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 19h30 par A.C.

Florentino Pérez et le Real Madrid ne semblent pas avoir dit leur dernier mot pour Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et qui ne souhaite toujours pas prolonger.

C’est un véritable bras de fer qui s’est engagé en cette fin de mercato estival. A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse au Paris Saint-Germain et selon nos informations il ne compte pas du tout prolonger. A Doha, la position semble ferme et Nasser Al-Khelaïfi l’a clairement détaillée dans un entretien accordé à L’Équipe en juin dernier. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » a expliqué le président du PSG... qui semble toutefois commencer à changer d’avis ! Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que le club parisien commence à sérieusement envisager un départ de Mbappé à moins d’un an de son contrat et ça tombe bien, puisque le Real Madrid s’est présenté avec une offre de 160M€. Une offre refusée par le PSG, comme l’a annoncé ce mercredi Leonardo. « On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui » a expliqué le directeur sportif du Paris Saint-Germain, auprès de plusieurs médias. « On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante ». Du côté du Real Madrid, on semble pourtant revenir à la charge et comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, le PSG a déjà deux pistes chaudes pour remplacer Mbappé.

Le Real Madrid prêt à offrir entre 170 et 180M€... mais pas 200M€