Mercato - PSG : Mbappé redonne espoir à Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 août 2021 à 17h45 par A.C.

Déterminé à quitter la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo surveillerait de près l’évolution de la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Cette fin de mercato estival s’annonce explosive ! A moins d’un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait toujours des envies de départ et aurait clairement laissé entendre ne pas vouloir prolonger avec le Paris Saint-Germain. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé en exclusivité que la position du club parisien a commencé à évoluer et désormais, un départ de Mbappé est envisagé à Doha ! Ça tombe bien, plusieurs sources ont parlé ces dernières heures d’une offre du Real Madrid d’une valeur de 160M€, qui a été confirmée ce mercredi par Leonardo. « Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayer et d’attendre un an pour l’avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct » a expliqué le directeur sportif, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . « C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine ».

Cristiano Ronaldo croise les doigts pour Mbappé