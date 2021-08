Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fracasse le Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid a formulé une offre au PSG pour Kylian Mbappé, Leonardo s’est montré particulièrement remonté face à cette attitude du club espagnol qu’il estime être une simple stratégie.

Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG cette saison ? Sans donner la réponse à cette question, Leonardo a clairement indiqué qu’un départ n’aura lieu qu’aux conditions fixées par le club parisien. En attendant, le Real Madrid est passé à l’action dans le dossier en formulant une première offre chiffrée à 160 M€. Cette offre a été repoussé par le club parisien comme l’a indiqué le directeur sportif du PSG. Et à l’occasion d’un passage devant les médias, ce dernier n’a pas manqué de fustiger l’attitude du Real Madrid dans ce dossier Kylian Mbappé.

« C’est inacceptable pour nous »