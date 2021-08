Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé au courant de l’offre du Real Madrid ? La réponse !

Publié le 25 août 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que le PSG a reçu une première offre de la part du Real Madrid chiffrée à 160 M€, il se pourrait que Kylian Mbappé n’était au courant de rien.

Le Real Madrid a enfin décidé de passer à l’action dans le dossier Kylian Mbappé ! Et pour cause, le club de la capitale a formulé une première offre chiffrée à 160 M€ dans l’optique d’arracher la signature du joueur de 22 ans dont le contrat au PSG expirera le 30 juin 2022. Cependant, cette proposition ne convient visiblement pas aux attentes du club parisien qui l’a donc repoussée. Et tandis que toute la question est de savoir si le Real Madrid reviendra à la charge, et surtout à quel prix, Kylian Mbappé pourrait de son côté être le premier surpris de cette offensive madrilène.

Kylian Mbappé n’était pas au courant du timing de l’offre