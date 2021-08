Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met une énorme pression sur Kylian Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble devenir une option de plus en plus crédible, Leonardo a évoqué le travail du PSG auprès de son joueur et dévoile d'énormes offres de prolongations. Une façon de mettre la pression sur le Champion du monde.

La première offre pour Kylian Mbappé est arrivée ! En effet, mardi soir, le Real Madrid a dégainé une proposition de 160M€ pour l'attaquant du PSG. Un montant visiblement loin de satisfaire les Parisiens qui ont décliné cette première offensive du club merengue qui reviendra peut-être à la charge d'ici le 31 août. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé semble bien décidé à quitter le PSG cet été et pourtant, le club de la capitale semble bien avoir tout tenté pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son champion du monde dont le contrat s'achève en juin 2022. Compte tenu de la situation, Leonardo a décidé de prendre la parole auprès de plusieurs médias afin d'expliquer que le PSG a transmis deux très belles offres de prolongation à son attaquant.

«On a fait deux offres importantes à Kylian»