Mercato - PSG : Le Qatar prêt à vendre Mbappé ? La réponse de Leonardo !

Publié le 25 août 2021 à 16h45 par A.M.

Alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, Leonardo est sorti du silence afin d'assurer que le plan du PSG ne passait pas par une vente de son attaquant.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est sous le feu des projecteurs. Et pour cause, le Real Madrid a dégainé une première offre de transfert mardi soir d'un montant avoisinant les 160M€. Proposition refusée par le PSG qui campe sur ses positions et estime que le prix est insuffisant. Mais en cas de nouvelle offre du Real Madrid, comment le PSG réagira-t-il ? Leonardo assure que le club de ferme pas la porte à un départ, bien que la priorité a toujours été de prolonger Kylian Mbappé.

«Notre objectif, c’est de le prolonger et de le garder»