Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo révèle les folies du PSG pour garder Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 16h15 par T.M.

Ce mercredi, Leonardo l’a confirmé, le PSG veut garder Kylian Mbappé et le prolonger. Et pour cela, le club de la capitale a visiblement déroulé le tapis rouge au Français.

Face aux dernières informations concernant Kylian Mbappé et l’annonce notamment d’une offre de 160M€ de la part du Real Madrid, Leonardo est sorti du silence ce mercredi. Et le directeur sportif du PSG a fait des annonces fracassantes, à commencer par le refus de la proposition des Merengue. Mais Leonardo l’a également confirmé, Mbappé veut faire ses valises, lui qui est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale. Néanmoins, le PSG ne l’entend pas de cette oreille, tentant depuis plusieurs mois maintenant de prolonger Kylian Mbappé et les offres formulées seraient visiblement très importantes.

« On veut lui prouver qu’il est un joueur important »