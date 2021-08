Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Lewandowski à Paris… pour Neymar ?

Publié le 25 août 2021 à 13h30 par T.M.

Avec l’emballement autour de Kylian Mbappé et d’un possible départ au Real Madrid, la question de sa succession au PSG fait parler. Ces dernières heures, le nom de Robert Lewandowski est revenu avec insistance, d’autant que Pini Zahavi, agent du Polonais, était à Paris. Mais la raison de cette présence pourrait bien être différente…

Ces dernières heures, le feuilleton Kylian Mbappé a pris une ampleur bien différente. Jusqu’à présent, les rumeurs s’étaient multipliées concernant l’avenir du joueur du PSG, mais cette fois, on serait passé aux choses, notamment du côté du Real Madrid. En effet, ce mardi soir, de nombreux médias se sont accordés pour dire que la Casa Blanca avait formulé une première offre au PSG pour Mbappé de l’ordre de 160M€. Durant cette dernière semaine de mercato, cela va donc s’agiter autour du joueur de Mauricio Pochettino, qui pourrait bien faire l’objet d’autres offres de la part de Merengue afin de régler définitivement son arrivée. La question sera alors de savoir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi lâcheront et surtout à combien. Si tel était alors le cas, il faudrait alors se pencher sur la succession de Mbappé et avec le pactole récupéré, Leonardo risque de frapper très fort. Comme le10sport.com vous l’a révélé, un profil plait particulièrement au PSG, celui de Robert Lewandowski. D’ailleurs, il y a quelques jours, il était annoncé que le Polonais souhaitait quitter le Bayern Munich. Direction donc le Parc des Princes pour rejoindre l’effectif de Pochettino ?

Ça discute entre Zahavi et le PSG pour Neymar ?