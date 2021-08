Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre déjà formulée pour Kurzawa ? La réponse !

Publié le 25 août 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que Layvin Kurzawa aurait été proposé à Crystal Palace, le club anglais ne serait pas encore passé à l’action.

Layvin Kurzawa va-t-il enfin trouver une porte de sortie ? Après que les pistes Galatasaray, Olympique Lyonnais et Atlético de Madrid soient tombées à l’eau, l’international français du PSG est maintenant lié à Crystal Palace. Selon les informations dévoilées par FootMercato, le club anglais se serait vu offrir les services de l’ancien monégasque, annoncé comme étant justement favorable à l’idée de rejoindre la Premier League.

Patrick Vieira valide la piste, mais…