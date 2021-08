Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Leonardo sort du silence et lâche une bombe !

Publié le 25 août 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Au lendemain de l'information qui a fait le tour de l'Europe concernant une offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, Leonardo a décidé de prendre la parole. Et le directeur sportif du PSG n'y va pas par quatre chemins, confirmant les velléités de départ de l'attaquant français tout en assurant que le club parisien se montrerait ferme.

Le feuilleton Mbappé prend une nouvelle tournure. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'est plus fermé à une vente de Kylian Mbappé et semble préparer sa succession. Dans cette optique, la direction parisienne s'est récemment entretenu avec Pini Zahavi qui gère notamment les intérêts de Robert Lewandowski dont le départ du Bayern Munich à plusieurs fois été évoqué. Le PSG attendait donc que le Real Madrid se positionne afin d'envisager un mouvement sur un autre attaquant. Et la première offre madrilène est arrivée mardi soir. Le club merengue a transmis une proposition de 160M€ pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Au lendemain de cette folle soirée, Leonardo a décidé de prendre la parole.

«Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair»