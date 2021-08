Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid, le rêve va enfin se réaliser pour Kylian Mbappé ?

Publié le 25 août 2021 à 16h30 par T.M.

Si Kylian Mbappé est toujours aujourd’hui un joueur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022, les idées du Français seraient très claires, il veut jouer pour le Real Madrid. Un désir fort qui s’expliquerait par différents points.

Et si on touchait enfin au but pour Kylian Mbappé ? Alors que les rumeurs se multiplient depuis de nombreux mois désormais, ça s’est emballé ce mardi soir avec l’annonce d’une offre de 160M€ du Real Madrid pour le joueur du PSG. Une proposition refusée comme l’a révélé ce mercredi Leonardo pour RMC : « Oui, on a dit non verbalement ». Pour autant, selon le directeur sportif du PSG, la porte est ouverte pour un départ de Mbappé, à condition de répondre aux exigences du club de la capitale. Le Real Madrid est donc prévenu, ça va donc être à Florentino Pérez de répondre. Fera-t-il l’effort nécessaire pour recruter Kylian Mbappé ? Le principal intéressé en rêve forcément, lui qui n’a visiblement qu’une seule idée en tête désormais : porter le maillot du Real Madrid.

Il n’y a que le Real Madrid aux yeux de Mbappé !