Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Al-Khelaïfi… Le cas Kylian Mbappé divise en interne !

Publié le 26 août 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG a repoussé une première offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne seraient pas du même avis quant à l’issue à donner au dossier.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat plus que jamais son plein ! Et pour cause, le Real Madrid a enfin lancé les hostilités ce mardi en adressant une offre au PSG chiffrée à 160 M€. Cette proposition a par la suite été repoussée par le club de la capitale, même si une offre de 200 M€ pourrait conduire Paris à ouvrir la porte à un départ de l’attaquant âgé de 22 ans selon les informations dévoilées par L’Equipe ce mercredi. Mais en attendant, les points de vue seraient très partagés en interne sur la question Kylian Mbappé.

Leonardo favorable à une vente, pas Nasser Al-Khelaïfi