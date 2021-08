Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi agacé par le clan Mbappé ?

Publié le 26 août 2021 à 0h45 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main pour la prolongation de Kylian Mbappé, après les échecs rencontrés par Leonardo.

Tout peut encore arriver pour Kylian Mbappé. A seulement quelques mois de la fin de son contrat, le Champion du monde ne souhaite toujours pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Les Parisiens ont donc deux options : soit vendre Mbappé cet été, soit le perdre en juin prochain sans empocher le moindre sou. Et si l’on tient aux propos de Leonardo, c’est plutôt la seconde qui serait privilégiée. « On n'a jamais ouvert la porte à un départ. JAMAIS » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Notre objectif, c’est de le prolonger et de le garder. Mais si un joueur veut partir, c’est à nos conditions, ce n’est pas seulement pour Kylian, c’est pour tous les joueurs ». Pourtant, ce ne serait plus Leonardo qui s’occuperait de ce dossier, mais plutôt le président Nasser Al-Khelaïfi, qui discuterait d’ailleurs directement avec le joueur.

Al-Khelaïfi n’a pas apprécié que Mbappé refuse la dernière offre du PSG