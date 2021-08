Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé débloqué par un étonnant transfert ?

Publié le 25 août 2021 à 21h30 par La rédaction

Ne disposant pas de places suffisantes pour accueillir une recrue, le Real Madrid doit vendre pour attirer Kylian Mbappé. Alvaro Odriozola pourrait ainsi débloquer ce dossier.

Le Real est passé à l’attaque sur le dossier Kylian Mbappé. Le club madrilène a proposé la somme de 160M€ pour convaincre le PSG de lâcher le champion du monde français. Pour l’instant, c’est un échec car Leonardo a signifié avoir refusé cette proposition. Mais que ce soit du côté du club parisien ou du joueur, la possibilité d’un départ n’est pas exclue. Une bonne nouvelle pour la Maison Blanche qui compte revenir à la charge.

Odriozola doit donner son accord pour quitter le Real Madrid