Mercato - PSG : La tendance se confirme pour une arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 août 2021 à 19h10 par T.M.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG fait énormément parler. Toutefois, le Portugais serait encore très loin du Parc des Princes.

Dans cette dernière semaine du mercato, on pourrait bien assister au départ de Kylian Mbappé du PSG. Alors que le feuilleton dure depuis de nombreux mois déjà, les choses sérieuses auraient débuté. En effet, ce mardi soir, le Real Madrid aurait offert 160M€ pour l’attaquant du PSG. Une offre visiblement refusée, mais la Casa Blanca pourrait revenir à la charge. Et boucler l’arrivée de Mbappé ? Si tel était le cas, Leonardo se penchera sur la succession du Français. Comme le10sport.com vous l’a révélé, les noms d’Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont dans les petits papiers du PSG.

Quid de Cristiano Ronaldo ?