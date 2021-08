Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez lâche une bombe sur Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 18h10 par A.C.

Florentino Pérez s’est exprimé au sujet de la récente offre présentée par le Real Madrid au Paris Saint-Germain, pour Kylian Mbappé.

Ça s’emballe autour de Kylian Mbappé. Alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain commence à envisager une possible vente, le Real Madrid s’est enfin manifesté avec une offre de 160M€. Ce mercredi, Leonardo a d’ailleurs confirmé les approches madrilènes, expliquant toutefois avoir refusé. « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire » a expliqué le directeur sportif du PSG, lors d’un entretien accordé à plusieurs médias français. « On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante ».

« Le PSG a déjà répondu grossièrement »