Mercato - OM : L’énorme annonce d’un proche d’Andy Delort !

Publié le 26 août 2021 à 4h00 par A.M.

Proche de s'engager avec l'OGC Nice, Andy Delort a bien été en contact avec l'OM comme l'assure l'un de ses proches.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Andy Delort va s'engager avec l'OGC Nice. Un joli coup pour Christophe Galtier qui compte sur l'international algérien afin de lui offrir une autre solution en plus de Kasper Dolberg et Amine Gouiri. Cependant, les Aiglons ont dû faire face à la concurrence de l'OM. En effet, comme le révèle Paga, candidat de télé-réalité proche d'Andy Delort, le club phocéen a bien tenté le coup.

«Delort a eu des vrais contacts avec l’OM»