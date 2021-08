Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est interpellé pour son avenir !

Publié le 26 août 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas affiché sa position sur son avenir, Bruno Salomon espère que cela va prochainement évoluer.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait au PSG. Leonardo a d'ailleurs confirmé que le Champion du monde voulait partir : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. » Toutefois, de son côté, l'attaquant français est toujours très discret et ne communique pas. C'est d'ailleurs ce que Bruno Salomon, journaliste à France Bleu , lui reproche.

«Il est temps que tu t’exprimes en public sur ton avenir»