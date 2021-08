Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse précision sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait bien demandé l’autorisation du PSG pour discuter avec Kylian Mbappé, cela ne serait qu’une façade de la part des Madrilènes.

Le Real Madrid a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, le club madrilène a formulé une offre de 160 M€ au PSG ce mardi afin de s’attacher les services du joueur de 22 ans à un an du terme de son contrat. Cette offre a été refusée, mais le club madrilène aurait demandé dans le même l’autorisation du club parisien pour échanger directement avec l’attaquant parisien d’après RMC Sport . Cependant, cette demande serait avant tout politique en réalité…

Kylian Mbappé discute avec le Real Madrid depuis des mois