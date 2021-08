Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo sait déjà comment le Qatar va remplacer Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, Daniel Riolo est persuadé que le PSG prépare du lourd pour le remplacer.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé a fait l'objet d'une première offre du Real Madrid mardi soir. Une proposition avoisinant les 160M€ que le PSG a finalement décliné. Mais les Parisiens pourront-ils repousser d'autres offres ? La question est relancée et un départ de Kylian Mbappé ne semble plus à exclure d'ici le 31 août. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Robert Lewandowski et Erling Haaland sont des pistes pour succéder à l'attaquant français. Daniel Riolo évoque également d'autres noms.

«Si Mbappé part, deux joueurs vont arriver, et ce sera du lourd !»