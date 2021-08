Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme annonce sur les intentions d’Andy Delort !

Publié le 27 août 2021 à 4h00 par A.M.

En balance entre l'OGC Nice et l'OM, Andy Delort semble avoir une préférence pour le club phocéen.

D'ici le 31 août, l'OM compte encore se renforcer. C'est ainsi que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Adam Ounas est proche de s'engager à Marseille sous la forme d'un prêt en provenance de Naples. Mais ce n'est pas tout puisque le club phocéen souhaite également recruter un buteur afin de compenser le départ de Dario Benedetto qui a été prêté à Elche. Dans cette optique, l'OM suit Andy Delort et l'intérêt est réciproque comme l'explique le journaliste de Midi-Libre Maxime Raynaud.

«Il est prêt à faire des efforts»