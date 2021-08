Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Leonardo reçoit un énorme conseil pour Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé semble réticent à l'idée de prolonger son contrat, Mathieu Bodmer estime que le PSG doit lui offrir les mêmes conditions que celle de Neymar.

Après avoir refusé l'offre de 160M€ pour Kylian Mbappé, Leonardo est sorti du silence afin de révéler l'existence de deux offres de prolongation transmises à l'attaquant français : « On a fait deux offres importantes à Kylian : une au niveau des tops joueurs de l’effectif il y a deux mois et une au-dessus de ces joueurs très récemment. On veut lui prouver qu’il est un joueur important, au centre du projet, mais pas au-dessus du projet ». Et pour Mathieu Bodmer, le PSG doit bien tenter d'aligner le salaire de Kylian Mbappé sur celui de Neymar.

«Je l’alignerais sur le salaire de Neymar»