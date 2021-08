Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo affole l’Europe !

Publié le 28 août 2021 à 3h45 par A.M.

Avant de retrouver le PSG en phase de groupes de la Ligue des Champions, Txiki Begiristain, directeur sportif de Manchester City, se montre impressionné par le recrutement parisien.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a déjà frappé très fort en recrutant Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Et ce n'est peut-être pas terminé puisque le club de la capitale pourrait encore frapper fort d'ici la fin du mercato si jamais Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid. Et alors que Manchester City affrontera le PSG en Ligue des Champions cette saison, Txiki Begiristain, directeur sportif des Citizens , ne cache pas son admiration pour l'équipe façonnée par les Parisiens cet été.

Manchester City est impressionné