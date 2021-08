Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L’étrange sortie de Klopp sur le feuilleton Cristiano Ronaldo…

Publié le 27 août 2021 à 18h15 par G.d.S.S.

Alors que Massimiliano Allegri a confirmé les envies de départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, qui a été officialisé ce vendredi par Manchester United, Jürgen Klopp a livré son point de vue plus tôt dans la journée sur la suite la carrière du quintuple Ballon d'or.

« Cristiano Ronaldo m’a annoncé hier son choix de quitter le club. Cristiano a salué ses coéquipiers ce matin Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui et n’est pas convoqué pour le match contre Empoli », a indiqué Massimiliano Allegri ce vendredi en conférence de presse, confirmant ainsi que Cristiano Ronaldo allait quitter la Juventus en cette fin de mercato. L’attaquant portugais avait alors un accord pour rallier Manchester City, et devait donc retrouver la Premier League cet été sous les ordres de Pep Guardiola. Cependant, Manchester United a fait une irruption fracassante dans ce dossier et s'est mis d'accord avec la Juventus. Suffisant pour permettre au club d'annoncer le retour de Ronaldo à United, sous réserve d'une visite médicale de bonne facture et d'un terrain d'entente trouvé avec le clan Ronaldo sur son contrat.

« Pas un pari sur l’avenir… »