Mercato - Juventus : Le départ de Cristiano Ronaldo est confirmé !

Publié le 27 août 2021 à 13h45 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 13h52

Alors que Cristiano Ronaldo s'approchait d'un départ de la Juventus ces derniers jours, l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri a confirmé le départ de la star portugaise.

Cristiano Ronaldo et la Juventus, c'est terminé. Arrivé en 2018 dans le Piémont après avoir passé neuf saisons au Real Madrid, le quintuple Ballon d'or a décidé de ne pas poursuivre sa carrière chez les Bianconeri . De ce fait, le Portugais se rapprocherait grandement d'une arrivée à Manchester City, malgré son passage chez le rival Manchester United entre 2003 et 2009. Présent ce vendredi en conférence de presse, le technicien de la Juventus Massimiliano Allegri a confirmé le départ de Cristiano Ronaldo.

« Cristiano Ronaldo m’a annoncé hier son choix de quitter le club »