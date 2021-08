Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi a tout changé dans ce dossier…

Publié le 27 août 2021 à 12h30 par La rédaction

Si Leonardo souhaitait faire revenir Moïse Kean, l’arrivée de Lionel Messi a redistribué les cartes de ce dossier. A ce jour, l’attaquant italien pourrait faire son retour à la Juventus afin de remplacer Cristiano Ronaldo, sur le départ.

Auteur d’un mercato colossal, Leonardo avait tout prévu. Sauf peut-être l’arrivée de Lionel Messi. Après avoir tenté le coup l’an dernier lorsque l’Argentin souhaitait quitter Barcelone, le directeur sportif du PSG observait de loin les négociations et s'attendait à la prolongation de Messi. Mais le FC Barcelone n’a pas pu surmonter ses soucis financiers et la Pulga a pris la direction du PSG. Un coup énorme qui est venu contrecarrer les plans d’origine de Leonardo. Au départ, le Brésilien souhaitait faire revenir Moïse Kean, retourné à Everton après son prêt d’un an à Paris. Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant italien avait fait l’unanimité. Comme l’explique Fabrizio Romano, le PSG aurait fait une offre de prêt en juin dernier, directement refusée par Everton. Depuis, plus de son plus d’image de la part de Paris. Même si Kean voulait absolument retourner au PSG, il se serait fait à l’idée que son retour dans la capitale française avait pris une tournure bien différente depuis l’arrivée de Lionel Messi. C’est d’ailleurs ce qu’explique The Athletic . Après avoir bouclé la venue de la Pulga , Leonardo aurait mis de côté le cas Moïse Kean. Une aubaine pour… la Juventus.

Retour aux sources pour Moïse Kean ?