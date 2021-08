Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’active déjà pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé semble réellement prendre le chemin du Real Madrid, le Paris Saint-Germain est déjà en train de réfléchir à des scénarios pour le remplacer.

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Tellement d’observateurs rêvaient de voir ces trois là au moins une fois à l’oeuvre. Le Paris Saint-Germain s’était offert cette opportunité en s’attachant les services de l’international argentin après l’annonce de son départ du FC Barcelone au terme de son contrat. Mais ce trio offensif, appelé la MNM’s par certains, risque finalement de ne jamais voir le jour. En effet, rêvant de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait prendre la direction de la capitale espagnole dans les prochaines heures. La seconde offre des Merengue , chiffrée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus, aurait en effet ouvert la voie à des négociations entre le PSG et l’écurie présidée par Florentino Pérez où le joueur de 22 ans deviendrait la tête de gondole du projet. Rien ne serait encore fait pour l’heure, mais l’hypothèse de voir Kylian Mbappé partir à un an de la fin de son contrat qu’il ne souhaite pas prolonger prend plus que jamais de l’ampleur.

Le PSG a déjà des pistes pour remplacer Kylian Mbappé