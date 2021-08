Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau danger pour Leonardo avec Moïse Kean !

Publié le 27 août 2021 à 10h45 par La rédaction

Depuis la fin du prêt de Moïse Kean, le PSG cherche à faire revenir l’attaquant italien. Mais il va devoir faire face à la concurrence de la Juventus qui souhaiterait en faire le remplaçant de Cristiano Ronaldo.

Bien que le PSG ait réalisé un mercato dantesque jusqu’ici, la fin commence à s’assombrir avec le départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé. Si cela se concrétise, ce serait une grosse déception pour les dirigeants parisiens qui rêvaient d’aligner Lionel Messi, Neymar et donc Kylian Mbappé ensemble. Et pour le remplacer, Leonardo vient de voir une piste de longue date se compliquer.

La Juventus veut faire revenir Moïse Kean