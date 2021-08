Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le prix est fixé pour le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 9h30 par La rédaction

Désireux de quitter la Juventus trois ans après son arrivée, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre Manchester City, seul prétendant pour l'accueillir. Les Skyblues devraient faire une offre avoisinant les 30M€ demandés.

Arrivé à la Juventus lors du mercato estival 2018 afin de se lancer dans une nouvelle aventure, Cristiano Ronaldo n’a jamais su imposer sa patte là où il le voulait, c’est à dire en Ligue des Champions. Alors que la Vieille Dame ne parvenait pas à remettre les mains sur le trophée depuis 1996, ils ne passent même plus les 8èmes de finale depuis que Ronaldo est arrivé… L’année dernière était celle de trop. Avec le fiasco Andrea Pirlo et la perte du championnat, Cristiano Ronaldo a pris sa décision : il veut partir. Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur de la Juve, ne serait pas contre. Mais il faut mettre l’argent.

Manchester City devrait poser près de 30M€