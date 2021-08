Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes s'active pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 août 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo est désireux de quitter la Juventus, son agent effectuerait tout son possible pour que son départ soit facilité.

Après le départ de Leo Messi du FC Barcelone, pourrions nous assister à un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus ? C’est actuellement la tendance dans la mesure où l’international portugais souhaiterait s’en aller du club qu’il a rejoint en 2018 à un an du terme de son contrat. Et si le PSG a longtemps été cité sur ses traces, c’est maintenant la piste menant à Manchester City qui est avancée avec le plus d’insistance pour celui qui est pourtant passé dans les rangs de Manchester United. Et visiblement, Jorge Mendes travaillerait pour que le départ du Piémont de son client soit le plus confortable possible pour les Citizens .

Un départ contre 0€ pour Cristiano Ronaldo ?