Mercato - PSG : Le transfert de Cristiano Ronaldo va faire une victime colossale... à Paris !

Publié le 27 août 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que Cristiano Ronaldo semble proche de rejoindre Manchester City, la Juventus s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre et aurait relancé la piste menant à Mauro Icardi.

En plus du feuilleton Mbappé, un autre dossier affole le mercato et devrait animer les prochains jours. En effet, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus d'ici le 31 août. La star portugaise n'a jamais été une priorité pour Massimiliano Allegri qui a fait son retour sur le banc de la Vieille Dame cet été et le quintuple Ballon d'Or voudrait se lancer un dernier défi européen. Dans cette optique, Cristiano Ronaldo serait en discussion avancée avec Manchester City et pourrait donc faire son grand retour en Premier League après avoir évolué... à Manchester United.

La Juve relance Icardi pour remplacer Ronaldo