Mercato - PSG : Guardiola tente un pari fou pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il fut annoncé au PSG, Cristiano Ronaldo n’intéresserait plus le club de la capitale et devrait s’en aller du côté de Manchester City, prêt à tenter un coup de poker.

Il fut un temps annoncé au PSG. Et même après l’arrivée surprise de Lionel Messi le 10 août dernier, le nom de Cristiano Ronaldo a été lié au club de la capitale pour une arrivée libre de tout contrat en 2022 lorsque Kylian Mbappé aurait quitté le Paris Saint-Germain libre de tout contrat. Finalement, le champion du monde aurait de fortes chances de rejoindre le Real Madrid lorsque l’aventure turinoise de Ronaldo à la Juventus toucherait à sa fin.

Pas d’indemnité de transfert pour Ronaldo ?