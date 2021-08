Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a définitivement tranché pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 août 2021 à 20h45 par Th.B.

Bien que Jorge Mendes prenne en considération l’option PSG et qu’il aurait été offert au club parisien, du côté de Paris, un transfert de Cristiano Ronaldo ne serait pas d’actualité.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Cristiano Ronaldo. La semaine dernière, le quintuple Ballon d’or publiait un énorme message sur son compte Instagram afin de pousser un coup de gueule contre les multiples rumeurs sur son avenir et un éventuel départ de la Juventus. Cependant, il semblerait que cette éventualité se précise les heures passant et deux véritables options se présenteraient à Ronaldo : Manchester City et le PSG. À en croire Sky Sport , le PSG semble être une possibilité étudiée par Jorge Mendes alors que l’agent de Cristiano Ronaldo aurait atterri à Paris ce jeudi après-midi sur Goal Italia.

Ronaldo proposé, mais profil pas retenu par le PSG !