Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent de Cristiano Ronaldo est à Paris !

Publié le 26 août 2021 à 18h10 par Th.B. mis à jour le 26 août 2021 à 18h14

Alors qu’il semble être en quête d’un nouveau challenge pour son client Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes serait actuellement à Paris. Le PSG et Manchester City seraient les deux clubs les plus aptes à accueillir le Portugais.

Quintuple lauréat du Ballon d’or, Cristiano Ronaldo semble être parvenu à l’épilogue de son aventure à la Juventus. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2022, le Portugais aurait pris la décision de s’en aller et son agent Jorge Mendes l’aurait bien fait comprendre aux dirigeants de la Juve lors de la réunion de ce jeudi. Manchester City et le PSG auraient été évoqués par Mendes comme étant des options pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, le représentant du Portugais serait actuellement dans l’hexagone.

Mendes à Paris pour négocier ?