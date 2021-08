Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Icardi dicté par le feuilleton Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 août 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus dès cet été. Et alors que le PSG ne serait pas vraiment intéressé aujourd'hui, CR7 se dirigerait vers Manchester City. Prête à laisser filer sa star portugaise lors de ce mercato estival, la Juventus aurait déjà identifié plusieurs pistes pour le remplacer : Mauro Icardi, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Moise Kean et Luka Jovic.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 20 mai, Cristiano Ronaldo envisage de partir depuis plusieurs mois. D'ailleurs, ses représentants ont déjà commencé à sonder le marché en vue d'un potentiel départ cet été il y a de longues semaines. Et alors que la Serie A vient de reprendre, Cristiano Ronaldo aurait accéléré les démarches pour quitter la Juventus. En fin de contrat le 30 juin, CR7 voudrait à tout prix faire ses valises avant la clôture du marché. A tel point qu'il aurait demandé à Massimiliano Allegri de ne pas le titulariser ce dimanche face à l'Udinese, pendant que Jorge Mendes lui chercherait un tout nouveau club. Pour répondre à la demande de CR7 , l'agent portugais s'activerait en coulisse et l'aurait proposé au PSG et à Manchester City. Et alors que le club parisien ne s'intéresserait pas vraiment à la star portugaise aujourd'hui, Pep Guardiola pourrait en profiter pour boucler l'affaire dans les prochaines heures.

Mauro Icardi, le digne héritier de Cristiano Ronaldo à la Juve ?

Selon les informations de Tuttosport , Pep Guardiola devrait dégainer une offre ce jeudi pour Cristiano Ronaldo. Et si cette proposition convenait à la direction de la Juventus, CR7 pourrait retrouver Manchester dès cet été, mais il devrait défendre les couleurs de City cette fois. Pour faire plier les Bianconeri , les Citizens pourraient proposer de négocier un échange XXL avec Aymeric Laporte ou encore Bernardo Silva d'après Tuttosport , et ce, parce que Pep Guardiola ne voudrait pas se séparer de Gabriel Jesus, piste privilégiée par la Juventus.

Le salaire de Mauro Icardi poserait problème à la Juve