Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision fracassante pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 août 2021

En fin de contrat le 30 juin, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus dès cet été. Dans cette optique, Jorge Mendes s'activerait en coulisses pour lui trouver un nouveau club. Et alors qu'il aurait pu penser à Cristiano Ronaldo pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG ne serait finalement pas intéressé.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus depuis plusieurs mois. Selon nos informations du 20 mai, ses représentants ont même commencé à sonder le terrain en vue d'un possible départ il y a plusieurs semaines. Et alors qu'il s'est montré discret dernièrement, le clan Ronaldo aurait relancé les hostilités pour fuir la Juventus. Sachant que Cristiano Ronaldo voudrait à tout prix changer de club, Jorge Mendes serait en première ligne pour lui dénicher un nouveau point de chute. Et malgré le possible départ de Kylian Mbappé, CR7 ne devrait pas poser ses valises au PSG cet été.

Le PSG ne voudrait pas de Cristiano Ronaldo