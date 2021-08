Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un nouveau coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 26 août 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a transmis une première offre au PSG pour Kylian Mbappé, Manchester City serait également toujours à l'affût.

Mardi soir, le Real Madrid a enfin dégainé pour Kylian Mbappé. Une offre estimée à 160M€ est arrivée sur les bureaux de la direction du PSG. Mais comme l'a expliqué Leonardo, le club de la capitale a refusé cette proposition : « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui . » Par conséquent, rien n'est fermé, et un nouveau club pourrait entrer dans la danse.

Manchester City toujours à l'affût ?