Mercato - PSG : Leonardo, Al-Khelaïfi… L’Émir du Qatar va trancher pour le feuilleton Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Ne partageant plus le même point de vue quant au dossier Kylian Mbappé, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devraient être départagés par l’Émir du Qatar en personne qui prendra la décision quant à la vente ou non du numéro 7 du PSG au Real Madrid.

Ces derniers jours, le Real Madrid a effectué une offre de transfert au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Néanmoins, le club de la capitale n’aurait pas fait de détail et aurait tout bonnement repoussée cette offre supérieure à 150M€ comme le10sport.com l’a récemment souligné. Cependant, on ne serait pas tous la même longueur d’onde en interne en ce qui concerne la suite des opérations dans le feuilleton Mbappé.

Leonardo et Al-Khelaïfi pas d’accord pour Mbappé…