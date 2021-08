Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ cet été ou une prolongation pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge sur l’avenir de Kylian Mbappé, il n’y aurait visiblement que deux solutions possibles : un départ cet été ou une prolongation. Explications.

Cette dernière semaine de mercato va donc être animée par le cas de Kylian Mbappé. Et tout est parti ce mardi soir avec l’annonce d’une offre de 160M€ de la part du Real Madrid. Rêvant de s’offrir le joueur du PSG, la Casa Blanca est donc passée à l’offensive, mais cette proposition n’a pas convaincu le club de la capitale. Leonardo l’a confirmé, elle a été refusée. On attend donc désormais les prochains rebondissements de ce feuilleton et concernant l’avenir de Mbappé, Leonardo a d’ailleurs fait une énorme révélation.

La promesse de Mbappé !