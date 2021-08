Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une énorme promesse à Leonardo !

Publié le 25 août 2021 à 17h10 par A.M.

Invité à se prononcer sur l'avenir de Kylian Mbappé, Leonardo révèle que l'attaquant français a promis au PSG qu'il ne partirait pas libre à l'issue de son contrat.

Le feuilleton Mbappé s'emballe ! En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com dans la journée de mardi, le PSG ne ferme plus la porte à un départ de Kylian Mbappé et attend une offre du Real Madrid. Et l'attente n'aura pas été longue puisque dans la soirée, le club merengue a dégainé sa première proposition en offrant 160M€ au PSG pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Une proposition insuffisante pour le moment malgré la situation contractuelle du Champion du monde.

«Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club»