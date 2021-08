Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’accélère pour ce départ très attendu par Leonardo !

Publié le 26 août 2021 à 5h15 par T.M.

Outre le gros dossier Mbappé, Leonardo doit également gérer les départs au PSG. Et en ce qui concerne Layvin Kurzawa, cela serait en train de bouger en coulisse.

Jusqu’au 31 août, cela va être animé, à la fois par le dossier Mbappé, les possibles nouvelles recrues, mais aussi les départs. En effet, Leonardo doit dégraisser au PSG, ce qui n’a pas forcément été le cas jusqu’à présent. Mais il y a encore du temps et jusqu’à la clôture du mercato, cela pourrait bouger. Les regards se tournent notamment vers Layvin Kurzawa. Un temps annoncé proche de l’OL, qui a finalement préféré Emerson, l’international français est toujours au PSG. Mais peut-être plus pour longtemps…

Les jours sont comptés !