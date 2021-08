Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Trois renforts étaient prévus de longue date pour Longoria !

Publié le 26 août 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, l’OM a été très actif dans le sens des arrivées. Et certaines de ses recrues avaient visiblement prévu leur arrivée à Marseille.

Ce mardi, l’OM a officialisé neuvième recrue de l’été avec le retour de Pol Lirola. Au terme d’un très long feuilleton, Pablo Longoria a réussi à faire revenir le latéral espagnol, initialement prêté par la Fiorentina. Lirola va donc continuer avec la tunique phocéen et ses coéquipiers de la saison dernière à l’instar d’Arkadiusz Milik et Leonardo Balerdi, lui aussi acheté définitivement par l’OM cet été. Et visiblement, ces trois joueurs s’attendaient à poursuivre ensemble pour ce nouvel exercice.

« C’était l’intention »