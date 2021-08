Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va faire sauter la banque pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que la porte est définitivement ouverte pour le transfert de Kylian Mbappé comme Leonardo l’a confirmé ce mercredi en interview, le Real Madrid pourrait débourser une offre colossale au PSG…

Comme cela a été révélé par plusieurs médias puis confirmé par le10sport.com ces dernières heures, le Real Madrid a bel et bien formulé une offre supérieure à 150M€ au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé alors que le contrat du champion du monde tricolore expirera en juin prochain. Non convaincus par ladite proposition, les dirigeants du PSG auraient repoussé cette offre, mais ne ferment pas la porte à un départ de Mbappé si le Real Madrid soumettait une indemnité jugée suffisante par la direction sportive et les propriétaires du Paris Saint-Germain comme Leonardo l’a assuré en interview mercredi.

Le Real Madrid prêt à pousser jusqu’à… 222M€ ?