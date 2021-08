Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande surprise du Real Madrid avec Kylian Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’offre de 160M€ formulée par le Real Madrid au PSG pour Kylian Mbappé était inattendue mardi soir, le club merengue affiche clairement ses ambitions dans ce dossier.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe mardi soir lorsque la presse espagnole a sorti la nouvelle : le PSG a reçu une offre de 160M€ de la part du Real Madrid pour Kylian Mbappé, qui est la grande priorité du club merengue en cette fin de mercato. Le PSG a finalement décidé de décliner la proposition, mais l’a analysé le journaliste de RTL Philippe Sanfourche au micro de L'Equipe du soir , cette attitude montre bien la détermination du Real Madrid à recruter Mbappé cet été.

« Là, c’est un signe très fort »