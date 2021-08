Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mbappé peut s’en aller, le PSG a tout prévu !

Publié le 26 août 2021 à 3h30 par A.M.

Annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été ou dans un an. Mais le club de la capitale a déjà tout prévu pour le remplacer.

Mardi soir, le Real Madrid a transmis sa première offre pour Kylian Mbappé. Une proposition, estimée à 160M€, refusée par le PSG. Leonardo l'a lui-même confirmé. « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra », confie-t-il à RMC Sport . Par conséquent, un départ n'est pas à exclure pour Kylian Mbappé et le PSG semble déjà avoir une idée pour lui succéder.

Lewandowski cet été ou Haaland dans un an ?

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pini Zahavi s'est entretenu avec la direction du PSG ces derniers jours afin d'évoquer la situation de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais pourrait quitter le Bayern Munich et l'agent israélien s'entend très bien avec le club parisien. Autre agent proche du PSG : Mino Raiola. Toujours selon nos informations, l'agent italo-néerlandais a discuté avec Leonardo d'Erling Halaand, notamment pour un transfert en 2022.