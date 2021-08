Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Didier Deschamps se prononce sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que l’incertitude règne autour de l’avenir de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a laissé entendre qu’il aimerait bien que le dénouement soit connu avant la veille du match contre la Bosnie.

L’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais de mise ! En effet, la presse espagnole se montre extrêmement confiante quant à une arrivée de l’international français au Real Madrid. Dans le même temps, le PSG a ouvert à demi-mot la porte à un départ de son attaquant de 22 ans si et seulement si ses conditions pour cela sont remplies par les Madrilènes, à savoir une indemnité de 220 M€ selon Le Parisien . Bref, autant dire que tout est encore possible dans le dossier à l’heure actuelle. Et de son côté, Didier Deschamps ne cache pas qu’il aimerait que l’avenir de Kylian Mbappé soit fixé avant mardi prochain, veille de match des Bleus contre la Bosnie.

« Je ferai en sorte d'être conciliant dans la mesure du possible »