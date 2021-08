Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Pour Kylian Mbappé, c'est maintenant ou jamais !

Publié le 26 août 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé refuserait de prolonger au PSG pour signer au Real Madrid, Florentino Pérez aurait formulé une première offre de 160M€. Comme l'a expliqué Leonardo, il a refusé la proposition merengue, jugée insuffisante. Sachant que le PSG et le Real Madrid voudraient en finir au plus vite avec le dossier Mbappé, un accord pourrait être trouvé ce week-end pour environ 180M€. Un soulagement pour la Maison-Blanche, qui aurait tout intérêt à boucler l'opération Mbappé cet été.

Rêvant toujours du Real Madrid, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour faciliter son départ. Conscient de la situation, Florentino Pérez a déjà dégainé. En effet, le président du Real Madrid a formulé une offre d'environ 160M€ pour s'offrir les services de Kylian Mbappé dès cet été. Une proposition refusée par Leonardo, comme il l'a reconnu lui-même. « Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayer et d’attendre un an pour l’avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine (...) « Une offre à 160M€ ? Je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c’est autour de ça. C’est moins que ce qu’on l’a payé. Mais c’est surtout la manière de faire du Real Madrid qui ne nous plaît pas » , a déclaré Leonardo lors d'un entretien accordé à RMC Sport .

Le Real Madrid peut dépenser 180M€ pour Mbappé cet été

D'après les dernières indiscrétions de RMC Sport , le Real Madrid compterait repasser à l'offensive et revoir à la hausse son offre pour Kylian Mbappé. Et comme l'a indiqué ABC , Florentino Pérez pourrait s'entendre avec le PSG ce week-end pour un transfert avoisinant les 180M€. En effet, le président du Real Madrid et son homologue parisien, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, voudraient en finir au plus vite avec le feuilleton Kylian Mbappé. Pour cette raison, ils pourraient tomber d'accord pour un transfert à 180M€, soit le montant déboursé par le PSG pour s'offrir Kylian Mbappé en 2017. Une opération que le Real Madrid aurait les moyens d'assumer.

Un transfert cet été préférable à une arrivée libre en 2022 ?